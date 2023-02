MURERAVI | Kasumlikku Nordicat riik ei vaja, hädas Operail on vajalikum

Mureravi on Delfi Meedia toimetuste ühisprojekt, kus vaatame, kas ja kuidas erakonnad soovivad lahendada meie ees seisvaid muresid ja põletavamaid küsimusi. Kas ravi on olemas ja milline see on?

Eesti riigil on algusest peale olnud soov omada kohalikku lennuettevõtet. Hirm muutuda maailmast äralõigatud lennuühendusteta ääremaaks on olnud suur. Paraku ei ole oma lennuliine opereeriva lennufirma pidamine riigil välja tulnud. Reeglina on see tegevus lihtsalt lõppenud suure kahjumiga. Nüüd on riigi valduses Nordica muutunud edukaks. Viimased kaks aastat on teenitud kasumit, toimub raju laienemine – sellel aastal luuakse sadu uusi töökohti ja piloote otsitakse mitmest riigist. Paraku ei ole ka see riigile sobiv äri, sest lennufirma tegeleb tellimuslendudega ja sedagi peamiselt teistes riikides. Seda mõistavad ka poliitikud ning kõik Ärilehele vastanud erakonnad leiavad, et Nordica ei ole riigile strateegiliselt vajalik ettevõte ja see tuleb erastada. Võimalikult hea hinnaga muidugi.