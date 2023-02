Mainor Ülemiste kasum ületas müügitulu pea kahekordselt

Mainor Ülemiste AS on Mainor AS-i tütarettevõte, mille põhitegevus on Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendamine. Linnaku 36 hektaril on välja ehitatud 167 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda. Linnakus tegutseb ligi 500 ettevõtet ning töötab-õpib-elab enam kui 14 000 inimest.