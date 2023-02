Freedom Finance Europe'i prognoos 2023. aastaks

Indeksite taastumise põhiparameeter on Föderaalreservi retoorika ja vihjed nende poliitika karmistamise tempo aeglustumisele. Hetkel (detsember 2022) tipnevad futuurid Föderaalreservi intressimääraga 2023. aasta maikuus 5% juures. See tähendab veel vähemalt kahte tõusu – detsembris 0,5% ja veebruaris 0,25% võrra. Siiski on oluline mõista, et Föderaalreservi tegevused sõltuvad saabuvast inflatsioonist ning tööturu ja majanduskasvu andmetest.

Aktsiaturgude põhja saavutamiseks loovad sobilikud tingimused: ülikõrge inflatsioon, USA Föderaalreservi karmistamine, S&P 500 märkimisväärne hinna ja kasumi suhte korrigeerimine ning võlakirjade tootluse langus. Peamine oht on jätkuvalt majanduse aeglustumise ulatus ja EPS-i hoog, kuid turg on leebema majanduslangusega juba arvestanud ning Föderaalreservi poliitika viib reeglina hinna ja kasumi suhte paranemiseni.

Mis puutub tööturgu, siis hoolimata sellest, et ettevõtted on värbamist vähendanud, on massilised koondamised 2023. aastal ebatõenäolised, sest kvalifitseeritud ametikohtade täitmisega on ettevõtetel raskusi.

Töökohtade netokasv on aasta jooksul märkimisväärselt aeglustunud. Tõenäoliselt tõuseb töötusmäär 2023. aasta lõpus seetõttu veidi kõrgemale (kuid suhteliselt tervislikult) – veidi üle 4% – mis võib samuti olla lisaargument rahapoliitika kui terviku leevendamisel.

Soodsa stsenaariumi korral peaks USA majandus teisel poolaastal kogema pehmet maandumist ja mõõdukat taastumist. LS-ide ja riskifondide seas taktikaline väga madal positsioneerimine ning rekordiline negatiivne meeleolu peegeldavad võimaliku negatiivse reaktsiooni „põhja“. Lisaks, kui inflatsioon ei hakka 2023. aasta varases järgus järsult taanduma ning Föderaalreserv selle tõusutrajektoori pehmendab ja võib-olla selle varem pausile paneb, suureneb ka catch-up ostmise ja FOMO (fear of missing out ehk hirm välja jääda) tõenäosus.

Hiina majanduse avanemine võib toetada USA majanduse inflatsiooni madaldavat hoogu ja kõrvaldada tarneprobleemid.

2023. aasta esimeses pooles kardavad investorid põhiliselt majanduslangust ning sellele vastavat survet ettevõtete kasumitele ja S&P 500 prognoositud EPS-ile. Sellegipoolest, kui majanduse aeglustumine (-langus) osutub leebemaks ega pikene, on üsna mainimisväärne tõenäosus, et turg on selle aasta oktoobri languse haripunkti ajaks EPSi juba palju mõjutanud. 2021. aasta detsembri 27-kordne hinna ja kasumi suhe on langenud hetkesele 17-kordsele. Võibolla on EPS-i konsensus hetkel liialt konservatiivne.

Pikaajaliste võlakirjade kasvu algus annab märku liikumisest turutsükli viimasesse faasi. Võlakirjad on reaalmajanduse trendidest tootlikumad, järelikult on aktsiad lähedal 2022. aasta korrektsiooni põhja moodustamisele. S&P 500 25% allahindlus sel aastal on mugav olukorras, kus sügavat majanduslangust ei toimu.

Kokkuvõttes võivad järgmise aasta esimesed kvartalid olla hetk, mil Föderaalreservi karmistamine on lõppenud, inflatsiooni aeglustumise trend konsolideerub ning aktsiaturg jõuab „põhja“.

