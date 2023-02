Ühest ajaloolisest perioodist teise

Kuigi Euriboride määrad avaldatakse igapäevaselt, on iga laenulepingu puhul kindlaks määratud, täpne baasintressi muutumise kord – 1-kuu Euriboriga seotud laenulepingute puhul on selleks iga kuu kindel kuupäev, 12-kuu Euriboriga laenulepingute puhul toimub baasintressi muutus kord aastas. Seetõttu jõuab baasintresside tõus järkjärguliste sammudega neile, kellel on 1-kuu Euribor, kui pikema perioodiga Euribori puhul tuleb intressikulu muutus suurema hüppena. Seetõttu on kiirelt muutunud intressikeskkonna tulemused jõudnud osadesse laenudesse kohale, kuid teiste laenude puhul on need veel järgnevate kuude jooksul ees. Näiteks 12-kuu Euribori sisaldavad laenulepingud, mille intressi muutmise kuupäev on märtsikuus, on nautinud 0%-list baasintressi, kuid järgmise intressi muutmise kuupäeval tõuseb Euribori komponent ligikaudu 3,5%-le.