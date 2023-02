LHV Group tõstis märkimisväärselt kasumiootusi

See tähendab, et sel aastal kasvaks kasum 76,1%, milles mängib oma rolli küll see, et eelmine aasta oli Ühendkuningriigis panga ehitamine puhas kulu (11,7 miljonit eurot). Järgnevatel aastatel on oodata küll jätkuvat kasumi kiiret kasvu, kuid seda oluliselt tagasihoidlikumas tempos (keskmiselt 14,7% aastas).