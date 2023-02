Ootamatu kulukoht: kingituste või maiuste ostmine partnerile toob nii mõnelegi krediitkaardivõla

Vaid 20% eestlastest näeb, et kallinevad kingid ja väljas söömine mõjutavad nende romantilist elu negatiivselt, samas kui Lätis on vastav näitaja 32% ja Leedus 47%.

Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne näitas, et kingituste või maiuste ostmine partnerile/abikaasale on kõige tavalisem põhjus, miks 15% eurooplased satuvad krediitkaardivõlgadesse. Lätis ja Leedus on see number palju madalam, vastavalt 7% ja 11%. Kuid Eestis tunnistasid vaid 5% vastajatest, et kingitused partnerile/abikaasale on põhjuseks, miks nad krediitkaardivõlgadesse satuvad.