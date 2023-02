Liisinguekspert: minul puudub usk, et uued autod muutuksid odavamaks

Sellel aastal auto vahetamist või uue ostmist plaaninud inimesed on praegu oma valikuid tehes veidi kahtlevad. Ühtpidi on tekkinud ootus, et tänavu tulevad autode hinnad alla. Teisalt on tänavu rohkem neid inimesi, kes lükkavad üldise elukalliduse ning Ukraina sõjast tingitud ebakindluse tõttu planeeritud autoostu edasi. Ratsionaalselt kaalutledes puudub enamasti ju otsene vajadus vahetada auto uuema vastu. Julgen siiski ennustada, et paljud ootavad kevadet, et näha kas üleüldine hinnatõus jätkub ning kas autode valik suureneb ning tulevad sooduspakkumised.