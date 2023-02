FOTOD | Kaos ja paanika Nigeerias. Elanikud ei pääse enam oma rahale ligi

Uute naira rahatähtede nappus on põhjustanud sularahapuuduse riigis, kus 40% elanikkonnast ei oma pangakontot. Riigis on vallandunud paanika ja kaos. Olukorda on sekkunud ka Nigeeria riigikohus, kes andis korralduse pikendada vanade pangatähtede üleandmise tähtaega, kuid seegi samm pole suurt leevendust pakkunud.