Energiaturu ülevaade: Rootsi vähendas elektrikatkestuste ohutaset

Keeruline olukord, seal hulgas fossiilkütuste tarnete katkemine Venemaalt, on Euroopa energiahiidude pilgud suunanud nafta ja maagaasi poole. Nii teatas nt BP eelmisel nädalal, et jätkab investeeringuid olemasolevasse, süsivesinikel põhinevasse energiasüsteemi. Ühtlasi teatas BP, et vähendab nafta ja maagaasi tootmist väiksemas mahus, kui seni teavitatud. Samal ajal plaanib Shell maagaasi tootmise võimekust suurendada ja TotalEnergies lubas nii nafta kui maagaasi tootmist tänavu 2% võrra suurendada. Kahtlemata on nende investeeringute tulemuseks rohkem süsinikdioksiidi heitmeid, kuid see on paratamatus energiasõjast võidukalt väljumiseks. Ühtlasi teatasid nii TotalEnergies kui BP, et suurendavad ka investeeringuid väikse süsinikujäljega energiatootmisse. Teatavasti ületas tuulest ja päikesest toodetud energia hulk esimest korda Euroopa Liidus maagaasist toodetud energia koguse.