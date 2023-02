Seaduse lõpphääletuse eel pöördus ettevõte õiguskantsleri poole: see on sundkäik

Eveconi tegevjuhi Karl Kulli sõnul on peamine küsimus tehnoloogia muutmise keelu, deposiidi ning seaduse rakendussätetesse määratud ääretult lühikeste üleminekuaegade ebamõistlikkuses. „See on energeetikasektoris esmakordne, kus võrguäri ning turgu kardinaalselt ümber kujundavale seadusele antakse ülemineku ajaks 2-4 kuud. Antud juhul ei ole tegemist ka erakorralise olukorraga nagu oli vaja tegutseda universaalteenuse seaduse rakendamisel. Vabadus ja paindlikkus valida tootmise alustamise aeg ja kombineerida tehnoloogiaid on olulise tähendusega kehtivaid liitumislepinguid omavate liitujate ärimudelis,“ sõnas Kull.

Tema sõnul ei räägita täna enam energeetikas ainult päikesepaneelidest ja tuulikutest vaid ka akudest ning nende järkjärgulisest kombineerimisest ühe liitumispunkti taha. „See on juba laialdaselt Euroopas levinud praktika, millega on nii Evecon kui ka teised ettenägelikud energeetikaettevõtted oma investeeringuprojektides arvestanud. Meie kohustus on ettevõtte juhtidena see õiguslik teekond läbi käia, kuigi on päris selge, et seadus võetakse Riigikogus lähipäevil vastu. Seadusloome protsessi juhtinud poliitikud on avalikult öelnud, et selle hiiglasliku kobarseaduse menetlemiseks jäi aega väheseks ja seda tuleb uues Riigikogu koosseisus taas muutma hakata. Seega saame me ajutise seaduse, mis jaotab kõvasti turgu ümber, tekitab enamiku päriselt taastuvenergiat tootvate ettevõtete jaoks suuri, kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvaid kahjusid, ei lahenda sellele pandavaid eesmärke ja toob potentsiaalselt kaasa kohtuvaidlusi. Vastava õigusselguse saamiseks pöördusimegi möödunud nädalal Õiguskantsleri poole“, sõnas Kull.