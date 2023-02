Uus teenus Freedom Finance Europe’i klientidele: varajane kauplemine börsil noteeritud ettevõtete aktsiatega

Üks uue teenuse peamisi erinevusi on see, et eelturul ostetud aktsiate suhtes ei kehti keeluperiood ja neid saab müüa igal ajal enne või pärast avaliku kauplemise algust. Lisaks võib aktsiaid eelturul lühikeseks müüa näiteks siis, kui aktsiate referentshind ületab oluliselt õiglast väärtust. Uue teenuse puhul puudub ka minimaalne osalussumma ja aktsiaid võib eelturul osta mis tahes summa eest. Eelturul toimuvate aktsiatehingute eest võetakse tasu nagu tavalise börsitehingu eest investori hinnamäära järgi.

Varajase kauplemise eelised

Lühikesi positsioone on lubatud avada otse eelturul, näiteks juhul, kui aktsia hind referentshinna järgi tõuseb õiglasest väärtusest märkimisväärselt kõrgemale ja te ennustasite, et aktsia ei avane nii kõrge hinnaga. Miinuspoolel kauplemise korral võtke arvesse kõiki riske.

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks, mis sobib iOS ja Android operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse, mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USA-s, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Tallinnas.