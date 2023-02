Mõeldes tulevikule usub Ellex Raidla partner Sven Papp, et 2023. aasta saab olema Balti riikide jaoks täis väljakutseid aga ka võimalusi. „Jätkuvalt kõrged energiahinnad ja suurenev kapitalikulu toovad kaasa tootmiskulude jätkuva kasvu, mida on võimatu kanda täies mahus tarbijatele, kes juba niigi kannatavad kõrge inflatsiooni all ja mis vähendab tarbijausaldust ja mis omakorda avaldab mõju ettevõtete tootmismahtudele.