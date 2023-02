Sõbrapäevatehing. Eesmärk: kümne aastaga miljardilise käibeni

Ampler Bikes OÜ ja Kõu Mobility OÜ on alati käinud üsna sarnast rada. Nende teekond algas sellest, kui kaks inseneriharidusega meest Ardo Kaurit ja Kristjan Maruste jõudsid ettevõtluseni. Maruste asutas ettevõtte Kõu Mobility eesmärgiga leida üles maailmas esinevad mured ja seejärel siinne elu paremaks muuta. Analüüside käigus jõudis ta järeldusele, et peamine mure on transpordis eritatavad kahjulikud kasvuhoonegaasid.