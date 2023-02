Maailma üks suurimaid autotootjaid koondab Euroopas mitu tuhat inimest

Eelkõige puudutab see kahte riiki: Saksamaad ja Ühendkuningriiki, kus kaovad vastavalt 2300 ja 1300 töökohta. Globaalselt annab Ford tööd 173 000 inimesele, kellest 35 000 asuvad Euroopas. Euroopa suurim tehas asub Kölnis, kus töötab 14 000 inimest. Fordi turuosa Euroopas oli eelmisel aastal umbes 4,4%.

Koondamine on seotud autotööstusega muutumisega, kui üha enam võetakse suund elektriautode tootmisele. Fordi sõnutsi läheb vähemkomplekssete elektrisõidukite valmistamiseks vaja vähem inimesi, mistõttu ka tööjõudu kärbitakse.

Sarnaselt on töötajate arv vähenemas USA-s ning seetõttu on ettevõtte tegevjuhi Jim Farley sõnul eesmärgiks aastane kulusääst umbes 3 miljardit dollarit. Järgneva nelja aasta jooksul kavatseb Ford investeerida elektriautode tootmisesse 50 miljardit dollarit.