Tulude deklareerimine algab ametlikult täna, deklaratsiooni on esitanud juba 333 000 inimest

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teada andmete põhjal. Kui neisse andmetesse on sattunud ebatäpsusi, näiteks kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on teenitud tulu platvormil, saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb need andmed endal sisestada.