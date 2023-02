Suurtehing. Eesti investorid müüsid enamusosaluse kaitsetööstuse lipulaevas

„See on läbi ajaloo suurim investeering Eesti kaitsetööstusesse, millist ei ole viimastel aastatel tehtud ka Euroopa kaitsetööstuse start-up'idesse,“ kinnitab Milrem Roboticsi üks omanikest ja ettevõtte tegevjuht Kuldar Väärsi. EDGE on Araabia Ühendemiraatide kõrgtehnoloogia ettevõte, mis kuulub 20 maailma suurima kaitsetööstusettevõtte hulka. Nende eelmise aasta tellimuste maht ulatus 6 miljardi euroni. Väärsi sõnul oli uue suure omaniku kaasamine vajalik, et saada osa robootikaturu kasvust.

Seni on riigid maismaarobootikas paari masinaga testinud erinevaid tehnoloogiaid ja vaadanud nende mõju lahinguväljal. Nüüd hakatakse jõudma võimekuse hangeteni. Väärsi sõnul tähendab see tellimusi sadadele sõidukitele. „Hangetel edukas olemiseks on vaja musklit,“ ütleb ta. Kliendile on vaja näidata, et ettevõttel on jõudu tellimus täita ja olemas ollakse ka 20 aasta pärast, et tagada soetatud süsteemidele tugi.