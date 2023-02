STATISTIKA | Teist aastat järjest vähenes töötute arv

Kui 2021. aastal oli Eestis hõivatuid kokku 650 500, nende seas 329 500 meest ja 321 000 naist, siis 2022. aastal suurenes hõivatute hulk 26 900 võrra 677 400 inimeseni (341 700 meest ja 335 700 naist), mis on viimaste aastate suurim näitaja. Ka tööhõive määr kerkis aasta varasemaga võrreldes samas suurusjärgus ehk 2,5 protsendipunkti: 66,7%-lt (2021. a) 69,2% peale (2022. a).

Analüütiku hinnangul on kasv tulnud eelkõige mitteaktiivsete inimeste arvelt. „Mitteaktiivseid oli 2022. aastal 260 800 ehk 21 500 võrra vähem kui aasta varem. Ilmselt on paljud neist vahepeal tööle läinud ja seega on tööjõus osalemise määr võrreldes 2021. aastaga kerkinud 2,2 protsendipunkti võrra, ulatudes mullu 73,3%-ni,“ sõnas Vassiljeva.