Ekspress Grupi müügitulu kasvas eelmisel aastal viiendiku võrra

Ekspress Grupi müügitulu ulatus 2022. aastal kokku 64,1 miljoni euroni, kasvades varasema aastaga võrreldes 20%. 12 kuu puhaskasum oli kokku 4,1 miljonit eurot, mis on 2021. aastaga võrreldes samal tasemel. Digitaalsed tulud kasvasid 23% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 78% kontserni kogukäibest. Neljanda kvartali müügitulu kasvas samuti 20% ja ulatus 19,2 miljoni euroni ning kvartali puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot.

Nii kasum kui müügitulu oli mõnevõrra parem kui analüüsimaja Enlight Research prognoosis, kes prognoosis, et neljanda kvartali müügitulu tuleb 17,3 miljonit eurot. Kasum aktsia kohta oli aasta peale 0,13 eurot, kui analüüsimaja prognoosis 0,12 eurot.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis, et juhatus hindab 12 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi, nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu.

„Säilitasime vaatamata ebakindlale majanduskeskkonnale ning sisendhindade ja palgakulude kasvule kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, jäädes samas kindlaks oma valitud strateegiale. Vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites,“ lausus Rüütsalu pressiteates.