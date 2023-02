Turbulentses elektrituru keskkonnas sai universaalteenusest tuhandete inimeste jaoks päästerõngas. Viimaste kuude madalam börsihind on teinud aga õhu taas pingelisemaks ja pannud 300 000 universaalteenuse tarbijat pead murdma, kas nende valik on jätkusuutlik.

Ettevõtte energiakaubanduse portfellijuhi Kalvi Nõu sõnul on elektri hind alla läinud eelkõige maagaasi hinna pärast. „See loob eelduse, et elektri hind ei tohiks suvel minna kõrgemaks kui 100 eurot megavatt-tunni eest. Lõpuni väita seda siiski ei saa, sest turg on muutuv. Iga hetk võib juhtuda, et maagaasi hoidlate täituvus pole piisav või sunnib mõni muu muutus maagaasi rohkem kasutama,“ rääkis Nõu.

Teisalt tõi ta välja ka kõrge saaste hinna, mis jääb jätkuvalt kõrgeks. Seda eriti Balti riikides, kus suur osa elektritootmisest baseerub põlevkivil.

„Täna ei ole mitte ühtegi põhjust, miks jääda universaalteenuse paketi peale,“ sõnas Nõu, vihjates uuele Alexela paketile.

Alexela uus pingevaba pakett

Ebakindlusest ja pidevatest murekirjadest ajendatuna avalikustas Alexela täna oma uue paketi, mis lähtub ühe kuu fikseeritud hinna põhimõttest. Seega kui suvel on taastuvenergia tootmine kõrge ja hinnad lähevad madalaks, on ka elektri hind paketi järgi madalam. Kui aga turul toimub midagi, mis hinna üles tõstab, siis on hind aga jälle kõrgem, kuid mitte kõrgem kui konkurentsiameti poolt kehtestatud universaalteenused hind.

Paketist on võimalik väljuda trahvivabalt. Marginaal maksab 0,7 s/kWh ja kuutasu on 1,99 eurot. Samad tingimused on ka universaalteenusel.

„Tahtsime võtta maha selle stressi, et klient maksaks rohkem kui fikseeritud või börsipaketiga. Samas anname kindluse, et ta ei maksaks kunagi rohkem kui universaalteenuse hind,“ selgitas Alexela juht Tarmo Kärsna.

