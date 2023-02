Läti konkurentsiamet andis Maag Grupile HKScani omandamiseks rohelise tule

MAAG GRUPP AS omab otseselt ja kaudselt mitmeid kaubandusettevõtteid, mille peamised tegevusalad on piimatoodete tootmine ja müük Eestis ning Lätis; lihatoodete ja lihatoodete tootmine ja müük Eestis, Soomes, Poolas ning Leedus; transporditeenused; kinnisvara ja intellektuaalomandi haldamine.

HKScan Baltic kontserni kuuluvad omakorda järgmised ettevõtted - AS HKScan Estonia, UAB HKScan Lietuva ning AS HKScan Latvia. HKScan LV põhitegevuseks on Rigas Miesnieks ja Jelgava kaubamärkide all lihatoodete tootmine ja müümine Lätis. HKScan LT tegeleb Leedus Klaipedos Maistas kaubamärgi kaudu peamiselt töödeldud lihatoodete (vähesemal määral ka värske liha) müügiga. HKScan tegeleb täiendavalt muude seotud tegevustega. Nende toodetud kaupu müüakse Balti riikides ja ka teistes ELi riikides. Seega mõjutab osapoolte ühinemine lihatoodete ja lihatoodete tootmise ja hulgimüügi turgu.