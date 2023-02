Eesti Pank: pankade kasumite erakorraline maksustamine võib teha hoopis karuteene

Keskpanga presidendi Madis Mülleri sõnul tasub mõelda, mida Eesti ühiskond ennekõike pangandusest ootab. „Kui eesmärgiks on Eesti laenuvõtjate ja hoiustajate jaoks võimalikult headel tingimustel pangateenused ehk siis kõrgemad hoiuse- ja soodsamad laenuintressid, siis töötaks pankade täiendav erakorraline maksustamine sellele eesmärgile vastu.“

Mülleri sõnul on panganduse roll ühiskonnas anda laenu ning pakkuda turvalist säästude hoiustamise võimalust. Selle püsivaks toimimiseks on vajalik, et pangad talletaksid headel aegadel teenitud kasumitest piisava osa kapitalina. „Kui me ei lase pankadel kasumeid teenida ja seeläbi oma kapitali tugevdada, võib neil kriisi ajal olla raske hakkama saada probleemlaenudega ning sellisel juhul takerdub majanduse taastumine, sest pangad ei suuda vajalikus mahus uusi laene väljastada. Praegu on aga Eesti pankade kasumiväljavaade piisavalt hea, et võiks küsida, kas konkurentsi toimides võiksid hoiuseintressid rohkem tõusta ja laenumarginaalid langeda.“

Pankade suuremad kasumit võimaldaks enamat

Hoiuseintressid on tõusnud laenuintressidest märksa aeglasemalt, kuna Eesti laenunõudlust arvestades on Eesti panganduses tervikuna praegu hoiuseid piisavalt. Küll aga on juba näha tähtajaliste hoiuste intressitõusu ja väikest langust laenumarginaalides. Mülleri sõnul annab aga pankade tänane kasumlikkus võimaluse enamaks.

„Praegu on väga suur osa vabast rahast lihtsalt arvelduskontol. Võiksime olla pangaklientidena nõudlikumad – tõstame vaba raha tähtajalistele hoiustele ja vaatame enne erinevate pankade pakkumisi. Sama hoolikas tasub olla uusi laene võttes ja vanu laene refinantseerides. Nõudlikumad kliendid toovad kaasa soodsamad teenused,“ märkis Müller.

Küll aga võiks Mülleri hinnangul kaaluda, kas pankade suuremate kasumite perioodil võiks tavapärasest suurema osa kasumist suunata Tagatisfondi, et rahastada ennaktempos hoiuste tagamise fondi. See samm tugevdaks Eesti riigi valmisolekut saada hakkama võimalike tulevaste pangakriisidega.