Kohapealsed ja virtuaalsed firmaüritused – kaasaegsed meeskonnatöö ideed nii suurtele kui ka väikestele tiimidele

Meeskonnaüritused on iga organisatsiooni edukuse seisukohalt kriitilise tähtsusega, olenemata ettevõtte suurusest. Suhete loomine lõõgastavas õhkkonnas edendab ühtekuuluvustunnet ja aitab kolleegidel tõhusamalt koostööd teha. Taoliste ürituste korraldamine ei ole alati lihtne, eriti suuremates kollektiivides, sest tuleb leida idee, mis on vastuvõetav enamikule (sest peaaegu võimatu on leida ideid, mis meeldiksid kõigile). Lisaks on see protsess viimastel aastatel muutunud veelgi keerulisemaks. Kuna paljud kollektiivid on pandeemia tõttu teinud kaugtööd, tuleb otsustada, kas üritus peaks toimuma füüsilises sündmuskohas või veebipõhiselt.