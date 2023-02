Swedbanki ökonomist: uute töötajate värbamine on varasemast veidi lihtsam

Hõivatute arv püsis erakordselt kõrgel tasemel. Töötajate arv ei ole Eestis kunagi nii suur olnud kui eelmise aasta teisel poolel. Uusi inimesi värvati tervishoius, IT-s, töötlevas tööstuses ja jaekaubanduses. Olulise osa hõive kasvust moodustavad Ukraina sõjapõgenikud. 9000 põgenikku on praeguseks töö leidnud ja 6000 otsib veel rakendust.

Majanduse jahtumine jõuab tööturule viitajaga. Käärid tööjõu nõudluse ja pakkumise vahel on vähenenud. Nõudlus uute töötajate järele on kahanenud. Suurem töötute arv on samal ajal kasvatanud tööjõu pakkumist. See on muutnud värbajate elu veidi lihtsamaks.