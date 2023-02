Telia blokeeris Eestis üle 2,5 miljoni petukõne

„Wangiri kõne tunneb tavaliselt ära selle järgi, et need tulevad mõne välismaise suunakoodiga numbrilt ning kõne kutsung on nii lühike, et inimene ei jõua sellele isegi vastata. Kui ka inimese mõni lähedane on samal ajal välisreisil ning kõne saaja pole kindel, kas talle helistab välismaiselt numbrilt pereliige või sõber, saab alati sellele inimesele kontrolliks saata näiteks SMS-i,“ soovitas Meister.