Peterson: riigikogus vastu võetud tööturumeetmete seadus loob selgust juurde

Muudatusega süstematiseeritakse tööturuteenuste õigusruum. Tööturumeetmete seaduses on toodud välja kümme tööturumeedet, mis koondavad kokku sama eesmärgiga tööturuteenused ja -toetused. Nende hulgas on näiteks töövahendus, karjääriteenused, oskuste arendamine, töövalmiduse toetamine, töövõime toetamine, ettevõtluse toetamine. Samuti täpsustatakse seaduses, millistele sihtrühmadele milliseid meetmed on mõeldud. Lisaks ühendatakse kolm töötukassa senist andmekogu ühtseks andmekoguks, mis lihtsustab tulevikus andmekogu arenduste tegemist ning võimaldab vähendada arenduskulusid.