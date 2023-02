Sõõrumaa kasutab head hinda ja alustab linna suurimat arendust. Kesklinna kerkib uus kvartal

Ahtri tänava ääres, Navigatori ärihoone, Hestia Europa hotelli ja Nautica keskuse parkla vahelises kolmnurgas on tühi väli. Paljudele autoomanikele on see tuttav koht, sest see on viimane nii suur parkimisplats kesklinna vahetus läheduses. Vihmase ilmaga küll mudane, kuid ilmselt kaalub linna odavaim hind selle üles: 24 tundi maksab 4 eurot. Nelja aasta pärast avaneb siin hoopis teistsugune pilt. Siin on uus äri- ja elukvartal. Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte US Real Estate teatas, et alustab järgmisel aastal Ahtri 3 kvartali ehitust.