Börsihinnale kolimine on hoogustumas: Kas energiakriis on läbi?

Kriisi lõpu kuulutamiseks on siiski veel selgelt vara. Ehkki ootamatult soe talv on päästnud kogu Euroopa , valitseb Euroopas endiselt pikast alainvesteerimisest tulenev usaldusväärsete tootmisvõimsuste defitsiit. Selle parandamine võtab enam kui vaid ühe aasta.

Lisaks sellele on taustal käima läinud protsessid, mis võivad uute tootmisvõimsuste turule tulekut veelgi edasi lükata.

Mitmed projektid pannakse ootele.

Ühelt poolt on oluliselt kallinenud raha hind. Euribori enneolematult kiire tõus omab vahetut mõju uute elektrijaamade finantsplaanidele, muutes uute arenduste finantseerimise senisest märksa keerukamaks. See tähendab, et mitmed projektid, mis veel aasta tagasi olnuks elujõulised, jäävad täna ootama paremaid aegu. Ka käiku minevad investeerimisplaanid peavad arvestama kõrgemate nõudmiste ja väiksemate puhvritega.

Teisalt on tarneajad jätkuvalt problemaatilised ja seda ennekõike keerulisemate projektide puhul. Selleks, et hakata viie aasta pärast ehitama meretuuleparki, tuleb juba täna tegeleda tuulikute tellimise ja paigalduslaevade broneerimisega. Kuna tarnekriisist tulenevalt on suur osa tuulikutootjaid tegutsemas kahjumlikult, ei ole olukorrale oodata kiiret lahendust. See tähendab, et mõned projektid paratamatult venivad loodetust pikemaks ja uued tootmisvõimsused jõuavad meie elektrivõrku toetama oodatust hiljem.

Hindade äkiline kõikumine nii pea ei kao

Mida see kõik tähendab tarbijate jaoks? Esiteks seda, et ehkki näiliselt on olukord turgudel oluliselt rahunenud, ei ole aeg jääda loorberitele puhkama või unistada vanade heade aegade naasmisest. Jätkuvalt on väga olulised investeeringud elektritarbimise vähendamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks. Eriti oluline on see ressursimahukates sektorites, et järgmine kriisilaine ei tabaks meid ootamatult.