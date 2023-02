ÜLEVAADE | Kes on turul kes? Meie hasartmängur toetab näiteks Soome saarestikku ja briti rikkureid

Kui jätta välja riigifirma Eesti Loto, mille käive oli 2021. aastal lausa 86,3 miljonit eurot ning mis spordiennustust ja kasiinoteenust ei paku, siis oli 2021. aasta tulemuste järgi Eesti suurim hasartmängukeskkond Olybet, mis on kunagi eestlastele kuulunud Olympic Entertainment Groupi osa. Praegu on see registreeritud Luksemburgi. Mullu oli nende kasum 14,6 miljonit eurot.