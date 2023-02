Hasartmängude ja loto varjupool. Keelu all on üle 10 000 inimese

Pafi keskkonda juhtiva Allar Levandi sõnul on hasartmängudel ühiskonnas oma kindel koht. Tema sõnul hasartmäng oli, on ja jääb. Praegu on see tema meelest väga viisakalt hoitud teema. „Oleme aru saanud, et pikaajaline klient on parem kui lühiajaline. Meil ole vaja tonnide viisi igasuguseid regulaatoreid ega kaks korda aastas lugusid sellest, et mõni inimene on end tühjaks mänginud. Need inimesed, kes Eesti operaatorite teenuseid kasutavad, on väga hästi hoitud,“ arvab Levandi.