Sealiha hind jõuab 20 aasta rekordtasemele. Poodidesse see veel jõudnud ei ole

„Sealiha hinna aluseks olev Saksamaa indeks on hetkel 2,28 euro juures kilogrammi kohta, mis märgib viimase 20 aasta hinnarekordit. Igal kolmapäeval toimub indeksi korrigeerimine ja ei ole näha, et tõus kuidagi pidurduks,“ kommenteeris Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova. „Praegune ulmeline olukord on tingitud paljudest asjaoludest, aga eelkõige sealiha pakkumise vähenemisest, milleni on omakorda viinud kõrged energiahinnad. Paljud loomakasvatajad on tegevuse lõpetanud või mahtu vähendanud. Hinnatõus on olnud ülikiire ja kõrget taset ennustatakse paraku pikemaks perioodiks. See on ka ettevõtetele ränk, sest tooraine on lühikese aja jooksul kallinenud ligi 60%, kuid toodete hinda on samas tõstetud vaid 10-15%. Tarbija ostujõud on raugenud ja müügimahu hoidmiseks ollakse sunnitud atraktiivseid hinnakampaaniaid korraldama, mis jätab omakorda jälje nii mõnegi tootja tegevusse.“