Christine Lagarde: intressitase peab majandust piisavalt piirama, et inflatsiooni lämmatada

Kui viimasel kolmel kuul on näidanud inflatsioon mõningast leebumist, on Euroopa keskpanga liikmed väljendanud, et sellega pole võitlus hinnatõusuga kaugeltki võidetud. Põhjust on mures olla jätkuva hinnasurvega, millele võib lisavunki anda palkade tõus, et kompenseerida kahanevat ostujõudu.

Mitmed keskpanga nõukogu liikmed on seetõttu ka vihjanud, et märtsi pooleprotsendine tõus ei jää ilmselt ka viimaseks. Lagarde lisas, et nii peavad intressid olema piisavalt kõrgele, et need pärsiksid majandusaktiivsust, et jõuda piisavalt kiiresti tagasi 2 protsendise inflatsioonieesmärgini.