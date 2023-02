Circle K: kütuse jaehinnad aastatagusele tasemele enam ei lange

„Toornafta hind on käesoleva nädala jooksul liikunud vahemikus 83-87 USD/b. Hindade alanemist soodustas peamiselt uudis USA-st, mille kohaselt lubatakse turule 26 miljonit barrelit toornaftat,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Sassi tõdes, et mootorikütuse jaehinnad tagasi aastatagusele tasemele langeda siiski ei saa, sest Venemaa oli enne sanktsioonide jõustumist üks suurimatest Euroopa diisliga varustajatest ning alternatiivsed lahendused on igal juhul kulukamad. „Euroopa diisliga varustamiseks on suures plaanis kaks võimalust. Esiteks, tuua toodet kaugematest riikidest, mille transport on vahemaast ja sobivate tankerite leidmise tõttu oluliselt kallim. Teine võimalus on suurendada Euroopa rafineerimistehaste tootmismahte. Mitmed rafineerimistehaseid on aga viimase dekaadi jooksul vähese tasuvuse tõttu suletud ning olemasolevate tootmisvõimekus on piiratud. Tootmise võimekuse tõstmine on aga omakorda kallis ning ajamahukas,“ selgitas Sassi.

Suurimaks hinna tõstjaks on jätkuvalt optimism Hiina majanduse ja nafta nõudluse taastumise osas. Sassi tõi välja analüütikute prognoosi, et Hiina majandus taastub 2023. aasta jooksul eelnevatest karmidest koroonapiirangutest. „Hiina majanduse taasavamine tõstis ka OPECi globaalset nõudluse prognoosi, mis on nüüd 2023 aasta kohta keskmiselt 101,87 miljonit barrelit päevas,“ ütles Sassi. Ka Lääne-Euroopa majanduskasvu prognoos on varasemast positiivsem - 2023. aasta üldiseks majanduskasvuks prognoositakse +0,03% - ning see suurendab omakorda optimismi nafta nõudluse kasvu osas.

Mootorikütuste jaehindu alandab aga naftatoodete laovarude kasv nii USA-s kui Euroopas. „Maailmaturu nafta hinda langetas sel nädalal välja tulnud uudis 26 miljoni barreli USA toornafta turule lubamisest,“ sõnas Sassi. Ta lisas, et enne Venemaa naftatoodete embargo jõustumist 5. veebruaril oli Euroopa diislikütuse laovarud tugevas kasvus ning toornafta ja valmistoodete laovarud on kasvanud ka Euroopas.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootorikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootorikütuseid. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisesse jaemüügi kontserni Alimentation Couche-Tard Inc.