Woola toodab lambavillast valmistatud pakendiümbriseid, mis pakuvad asendust mullikilele. Tegu on üsna värske ettevõttega, kuid juba on saadud nominatsioon Eesti Startup Auhindadel. Vestlesime ettevõtte kaasasutaja Anna-Liisa Palatuga sellest, kuidas Woolal läheb ja milline on iduettevõtte tulevik.