Kinnisvaraarendaja Arco Vara viimane kvartal lõppes kahjumiga, kuid aasta jäi kasumisse

„Vaadeldes tagasi eelmisele kvartali kinnisvaraturule, saab seda iseloomustada vaid sõnaga „ootus“. Paistab, et ostjatel on ootus kinnisvara müügihindade langemisele ja müüjatel ootus intressimäärade tõstmise rahunemise suunas. Tegelikult oodatakse uue reaalsusega harjumist,“ märkis Arco Vara tegevjust Miko-Ove Niinemäe.

„Oleme end häälestanud müügiperioodiks 2023. aasta teises pooles, mil meie hinnangul kasvab nõudlus optimaalsete ülalpidamiskuludega korteritele ning intressimäärad on stabiliseerumas. Sellele aitab kaasa ehitustegevuse üldine langus 2022. ja 2023. aastal. Sealjuures soosivad Arco Vara maapanga ülesehitus ja arenduses projektid selgelt tegevusmahtude edasist tõstmist,“ lisas Niinemäe.

Arco Vara neljanda kvartali müügitulu oli 327 000 eurot, mis on 1% kui aastataguses võrdluskvartalis. Kvartali ärikahjumiks kujunes -723 000 eurot ja puhaskahjumiks -811 000 eurot (IV kv 2021: ärikasum 1,06mln, puhaskasum 695 000).

Kvartali kahjumi oluline komponent on Arco Vara tegevjuhi Miko-Ove Niinemäe sõnul Madrid BLVD hoone müük peale seda, kui hoone on teeninud 10 aastat stabiilset üüritulu. Hoonel on pooleli müügiprotsess, mis prognooside järgi jõuab lõpule 2023. aasta II kvartalis.