Helge tulevik: rohepööre võib Soome tuua sadu miljardeid ning majanduskasvu

Taaskasutatavatest materjalidest valmistatud patareid, roheline teras, puidupõhised tekstiilkiud, fossiilivabad väetised - maailmas on peagi suur vajadus nende toodete järele ning Soomes tellitud uuringu kohaselt on sealsetel ettevõtetel hea positsioon, et haarata suur osa kasvavast turust.