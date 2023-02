Paul von Mendelssohn-Bartholdy pärijad tahavad maali tagasi, nõudes lisaks kindlustusfirmalt maali omandamise ja „alusetu rikastumise“ eest 960 miljonit eurot. Kuid see pole veel kõik. Lisaks küsivad nad veel 750 miljoni dollari suurust karistusmakset.

See teeks kokku rohkem kui 1,4 miljardi dollarit kahjutasu ja on palju kallim, kui 1980. aastatel 40 miljoni eest ostetud maal. Taustaks: toona oli see veel ajaloo kõige kallim maal.