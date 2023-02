Riik eraldab elektrivõrkude kliimakindlaks muutmiseks täiendavalt 15,7 miljonit eurot

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut tõi välja, et ehkki investeeringuid tehakse eelkõige võrgutasudest, on muutuvad ilmastikuolud tõstnud teravalt esile vajaduse muuta elektrivõrku kiiremini ilmakindlamaks. „Jõudsime Elektrilevi OÜ ja Saaremaa vallaga hiljuti kohtudes järelduseni, et eriti oluline on suurendada võrguinvesteeringuid saartel. Niisamuti jõudsime kokkuleppele detsembrikuise tormi kahjude korvamise osas, et kulud hüvitab Elektrilevi,“ rääkis Sikkut. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös Elektrileviga üle vaatamas ka võrguteenuste kvaliteedinõuete määrust. Analüüsitakse võrgu eriolukorra väljakuulutamise põhimõtteid, lubatud katkestuste kestust ja kompensatsiooni suurust.