Ekspert: meie tehnoloogiafirmade seas on mitmeid, kes võivad exiti teha

2022. aastal lisandus First North Nasdaq Tallinn nimekirja 3 uut tehnoloogiaettevõtet – Clevon (kes tänaseks on küll teatanud, et lahkub börsilt), Punktid Technologies ning Robus Group. Meeldetuletuseks, 2021. aastal noteeriti- First Northil 4 ettevõtet - Modera, Elmo Rent, Bercmann Technologies ning Text Magic. Lisaks juba eelnevalt mainitud Wise Londoni börsil.

Megatehinguid niisiis 2022. aastal ei toimunudki, suurim exit oli tõenäoliselt Brainbase müük - 2021 aasta Toptech andmetel oli ettevõtte väärtus 64 miljonit eurot. Sügisel müüdi enamusosalus Adcashist, kelle viimane rahakaasamine toimus 2015. aastal, kuid ei olnud sellest ajast suuri kasvunumbreid näidanud. Seega võib eeldada, et exit toimus tolle aja väärtusega võrreldes oluliselt madalamalt tasemelt.

Kahjuks ei ole kõikide tehingute info avalik, kuid ligilähedaselt saame tuletada võimalikke hindasid. Eeldatav tehingute rahaline maht ei ületanud 2022. aastal 100 miljonit eurot, kui 2020. aastal oli see 1,6 miljardit. 2020. aasta suurim tehing oli Pipedrive exit väärtuses 1,3 miljardit eurot. Lisaks kuulusid suurema väärtusega tehingute hulka Coolbeti, Dropsi ja Fortumo exitid, mille väärtused olid vastavalt 149 miljonit, 42 miljonit ning 40 miljonit eurot. 2021. aastal oli ajalooliselt suurim tehingumaht, suuresti tänu Wise aktsiate noteerimisele Londoni börsil, milleväärtus avapäeval oli 11,4 miljardit eurot. 2021. aasta märkimisväärseim exit oli Icefire müük Chekout.com-le.

Mis saab edasi?

Kui võrrelda tehnoloogiasektori exitite arvu rahakaasamise arvuga, siis näeme nende vahel suurusjärgu võrra erinevusi - aastatel 2020-22 toimus Asutajate Seltsi poolt kogutud andmete põhjal aastas keskmiselt 80 rahakaasamist kasvades mahult igal aastal olles vastavalt 464 miljonit, 963 miljonit ja 1,3 miljardit eurot. Need mitusada ettevõtet, kuhu investorid on aastate jooksul investeerinud, on tulevaste exitite ja IPOde kasvulava. 2023. ja järgnevate aastate tehinguid saame näha nendest nimekirjadest. Bolti IPO ei oleks ilmselt kellelegi üllatus, pigem oleks heaks üllatuseks mõne eduka SaaS ettevõtte müük.

2022. aasta keskpaika iseloomustas maailmaturgudel teholoogiasektori aktsiate kukkumine, mis avaldas mõju ka võimalikele Eesti ettevõtete IPO-dele ja exititele. Näiteks võib tuua turul väga atraktiivsete SaaS ettevõtete väärtuste kukkumise. Skandinaavia börsidel on noteeritud kümmekond Saas ettevõtet, kelle väärtus on tänaseks võrreldes 2022. aasta algusega kukkunud vähemalt 2 korda, kuigi ettevõtete majandusnäitajad ei ole halvenenud, pigem on nii käive kui ka kasum olnud tõusutrendis. Näiteks Cint Group, LeadDesk ning Admicom.

Selline väärtuste kukkumine mõjutab tehinguturgu kindlasti ka 2023. aastal.

Kasumit tootvate ettevõtete omanikud ei ole hetkel huvitatud väljumisest ja on pigem hindade taastumise ootel. Samas ei pruugi ettevõtete väärtused sellistele tasemetele nagu nad olid 2021. aastal nii pea jõuda.

Kui visata pilk peale Eesti Väärtuslikemate tehnoloogiaettevõtte TopTech nimekirjale, leiame sealt mitmeid ettevõtteid, kes võivad mõelda nii IPO kui ka potentsiaalse exiti peale. Ostjad on olemas nii rahvusvaheliste suurte investeerimisettevõtete kui kohalike investorite näol. Rahalised vahendid on samuti saadaval. Tehingud hakkavad toimuma sel hetkel, kui müüjad on valmis oma ootustega veidi allapoole tulema ja ostjad jälle pisut näljasemaks muutuvad.

