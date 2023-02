Krüptoinvestor ja ettevõtja: märtsi alguseks maksab bitcoin 30 000 dollarit

„Kui ma vaatan hinnategevust, kui ma vaatan oma klientide põnevust, kes helistavad uurivad turu kohta. Siis ei üllataks mind, kui me oleksime kvartali lõpuks 30 000 dollari juures,“ sõnas ta eile Bank Of America konverentsil.

Varem on Novogratz ennustanud, et bitcoini hind tõuseb kõvasti ja jõuab 2027. aasta lõpuks 500 000 dollarini, tingimusel, et Ameerika Ühendriikide Föderaalreserv jätkab intressimäärade tõstmist.

Vaadates bitcoini hinna liikumist viimase kolme kuu jooksul, on näha, et ta järgib positiivset trendi alates detsembrist, kui ta maksis 16 720 dollarit. Täna kaupleb ta 24 000 dollari ümber.

Novogratzi praegune prognoos jääb kaugele maha 2027. aastaks prognoositud hinnast ja on 25% tänasest hinnast kõrgemal. Ta tugineb oma prognoosis tõsiasjale, et sealse keskpanga esimees Jerome Powell on öelnud välja, et intressitõusud jätkuvad.