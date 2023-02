100 miljonit eurooplast on Venemaast väga sõltuvad teatud tööstusharu kaudu

Ühendkuningriigi Kuningliku Ühendatud Teenuste Instituudi koostatud eksklusiivsed kaubandusandmed näitavad, et Venemaa tuumakütuse ja -tehnoloogia müük välismaale kasvas 2022. aastal üle 20%. Euroopa Liidu liikmete ostud küündisid kolme aasta kõrgeimale tasemele.

Iga kord, kui Kremli tuumaenergiagigant Rosatom PJSC nõustub uue reaktori ehitamisega, tagab see rahavood potentsiaalselt aastakümneteks. Aatomikaubandusega kaasnevad suured ettemaksed, milleks annab tavaliselt Venemaa laenu ning pikaajalised lepingud jaamade teenindamiseks, nende operaatorite koolitamiseks ja kütuse täiendamiseks. Selline rahaline ja tehniline koostöö võib tugevdada ka diplomaatilisi sidemeid. „See on osa suurriikide konkurentsist, milles me praegu oleme,“ ütleb Washingtoni tuumaenergiaohutuse juht Edwin Lyman. Venemaa juhid näevad tuumakaubandust kui võimalust liitude tugevdamiseks.