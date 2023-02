Tesla „kutsub tagasi“ sajad tuhanded autod, sest need on ohtlikud

Süsteem „võib panna sõiduki ristmikel käituma ebaturvaliselt“, mis võib tähendada, et see sõidab rajalt, kust tohib ainult pööret sooritada, otse. Lisaks võib see sõita läbi kollaste tulede. Kui juht ei sekku, siis on suur risk kokkupõrke tekkimiseks.