Eksperdid: huvi väikeelamute renoveerimise ja energiatõhusamaks muutmise vastu on suur

Väikeelamu rekonstrueerimise omafinantseeringu katmiseks on võimalik näiteks võtta remondi- või roheenergia laen. „Inbanki remondilaenu saab taotleda erinevateks remonditöödeks, see-eest Inbanki roheenergia laenu eesmärk on lihtsustada kodude energiatõhususe tõstmist. Viimast võib kasutada nii küttekehade renoveerimiseks, päikesepaneelide või tuulegeneraatori paigaldamiseks, ventilatsioonisüsteemi loomiseks kui ka elektriauto laadimispunkti rajamiseks,“ kirjeldas Inbanki laenude ja kaartide müügijuht.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks on KredExile esitatud 2440 taotlust elamu osaliseks või täielikuks renoveerimiseks. Kõige rohkem taotlusi on esitatud Harju-, Tartu- ja Pärnumaalt, kõige vähem Hiiu- ja Valgamaalt.

Olenevalt vajadusest ja omafinantseeringu võimalusest saab KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetusega ette võtta nii osalise kui ka täies mahus renoveerimise. „Kuna eesmärgiks on kogu Eesti elamufondi võimalikult suur energiatõhusus, on tervikliku renoveerimise puhul toetusmäär suurem. Samuti on toetuse puhul soositud maapiirkonnad. Mida kaugemal asub elamu suurtest keskustest, seda suurem on toetusmäär ja -toetussumma,“ lisas Kerge.

Suurema toetusmäära rakendamist toetab ka statistika. „Keskmine toetussumma toetuste eraldamise otsuse põhjal on 7016 eurot, kuid kõige kõrgem keskmine toetussumma on Valga- ja Hiiumaal, ulatused üle 11 000 euro,“ kirjeldas EASi ja KredExi ühendasutuse kommunikatsioonivaldkonna juht.

Inbanki laenude ja kaartide müügijuht nõustub, et huvi kodu energiatõhususe tõstmise vastu on üha suurem. „Keskmine väljastatud roheenergia laenusumma on võrdlemisi suur - pea 11 000 eurot, peegeldades projektide mahukust. Suurem huvi on olnud tarbijate seas, kes elavad just eramutes, mille energiatarbimine on korteritega võrreldes suurem,“ sõnas Rahkema.