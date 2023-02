Kust tuli pensionifondide tootlus 2022. aastal?

Läinud aastal soetasime kaks uut vara. Riias ostsime 109 ühikuga üürikorteriportfelli ning Tallinnas omandasime Sõpruse puiesteel rohelise büroohoone. Kinnisvaraturu hinnatase Baltikumis on püsinud vaatamata turbulentsile finantsturgudel ja kõrgenenud intressikuludele ning seetõttu on meie aktiivsus ostusuunal märgatavalt vähenenud.

Stabiilsuse tagajad – kohalikud võlakirjad

Investeeringute portfelli kõige püsivama osa moodustavad Balti ettevõtete võlakirjad. Need on võlakirjad, mille loomise juures on fondidel olnud kandev roll ning oleme kas ainuinvestor või kõige suurem investor. Neid võlakirju hoiame üldjuhul lõpptähtajani. Kohalike võlakirjade tootlus 2022. aastal oli 4,7%. Uutest võlakirjadest lisandusid investeeringute nimistusse Dimedium Grupi võlakiri, Kodu Kvartali võlakiri, Bigbanki võlakiri ning Coop Panga AT1 võlakirjad.