Aktsiaturgudel jäi pärituul minevikku

Inflatsioon tõi rahale hinna tagasi

Kui koroonapiirangud kadusid ja kõik uuesti kodust välja said, läks käima osturalli, milleks ettevõtted ja tarneahelad polnud valmis. Jõudsime kiirelt ebamugavalt kõrge inflatsiooniga keskkonda, mis hakkas sööma inimeste sääste ja raha ostujõudu.

Inflatsioonikriisi võimendas energiahindade tõus, mis oli tulem sektori pikaajalisest alainvesteeritusest. Pandeemia tekitas eriti suure illusiooni, et maailmas on kütuseid piisavalt. Majandusaktiivsuse taastumisega hüppasid kõik energiahinnad üles. Kõrgemad energiahinnad kandusid edasi kaupade ja teenuste hinda. Käima läks inflatsiooniprotsess, mida on raske peatada.

Keskpangad hakkasid inflatsiooni pidurdamiseks tõstma intresse. Euroopas liikus paljudele laenulepingutele aluseks olev kuue kuu EURIBOR nulli pealt 3% juurde. See tõstis suurte ettevõtete jaoks laenuraha hinna 5% peale. Ebalikviidsemate võlakirjade tulusused tõusid 7-10% juurde. Riskantsemate võlakirjade ostuhuvi kadus täielikult ära.

Kallim raha hind tõi börsid alla

Kui turvalise suurettevõtte võlakiri pakub 5% tulusust, muutub aktsiaturgudel tavapärane 3-4% dividenditootlus kasutuks. Selleks, et aktsiainvesteering oleks huvitav, peab see pakkuma märgatavalt kõrgemat dividenditootlust.

Kõrgemat dividenditootlust saab kahte moodi. Ettevõtted võivad dividendimakseid tõsta, mida tänases keskkonnas on kasvavate kulude (ja aeglustuva nõudluse) taustal keeruline teha. Alternatiiv on aktsiahinna langus. Kui aktsiahind on 100 eurot ja ettevõte maksab 4 eurot dividendi aktsia kohta aastas, teeb see dividenditootluseks 4%. Selleks, et sama dividendi väljamakse korral oleks dividenditootlus näiteks 8%, peab aktsiahind kukkuma 50 euro peale. Aktsiahinna tundlikkust intressikeskkonna muutustele kiputakse alahindama.

Möödunud aastal kukkusid populaarsed aktsiaindeksid 10-30%. Aktsiaturgudel sai osa kohanemisest intressikeskkonna muutuse peale tehtud, aga eelneva tõusutsükli suurust arvestades, siis vaevalt, et kõik.