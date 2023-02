Tuntud teatrimaja ja peokoht on müügis kopsaka summa eest

Tegemist on 19. sajandi lõpust pärit hoonega, mis ehitati 1880. aastal. Von Krahli ajalugu hoones algas aastal 1992. Lisaks teatrietendustele toimusid majas ka erinevad peod.

Maja asub Tallinnas Rataskaevu tänaval ja on müügis 3 260 000 euroga. Hoone üldpind on 1452 ruutmeetrit ning majas on kolm korrust.