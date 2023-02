Eesti Gaas alustas tegevust Poolas

„Neli aastat tagasi tegime esimesed sammud Soomes, Lätis ja Leedus, eesmärk oli siis mahte kahekordistada ja jõuda aastas 10 TWh-ni. Tänaseks on võetud ülesanded täidetud ja ületatud, enam kui 70 protsenti meie müügist tuleb välisturgudelt ning aeg on paika panna järgmine siht,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Tarnehirm on gaasi turuhinnast taandumas ja gaas naaseb konkurentsi, juba praegu on mitmed kliendid taas üle läinud gaasile, lähiajal gaasi kasutus meie piirkonnas kasvab veelgi. Eesti Gaasi kontserni eesmärk on järgneva kolme-nelja aastaga taas mahte kahekordistada ja jõuda aastas 20 TWh müügini,“ tähendas Kaasik.