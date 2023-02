Keeruline aasta majanduses on viinud Eesti ettevõtted värbama talente globaalselt

Personalivaldkonna idufirma Deel 2022. aasta statistika näitab, et Eesti ettevõtte globaalne palkamine on Euroopa, Lähis-Ida ning Aafrika riikide võrdluses tõusutrendis, Eestit edestavad vaid Rootsi ja Taani.

„Statistikast paistab silma, et ebakindlatel majandusaegadel on piiriülene töötamine ja värbamine jätkuvalt globaalselt tõusujoones ning isegi eelistatud valik,“ kommenteerib Deel Ida- ja Kesk-Euroopa turgude laienemise juht Liina Laas. „Kui varem kasutasid kaugtöö võimalust suuresti vaid tehnoloogiafirmad, siis aina rohkem on lahenduse kasutamist näha ka valdkondades nagu finants, haridus, turundus ja kinnisvara,“ lisas Laas.

Kõige populaarsemad riigid kaugtöötajate palkamiseks Eesti ettevõtete poolt on Saksmaa, India, Georgia, Usbekistan ja Pakistan, aga veel ka Šveits, Ukraina ja Poola. Siiani on tööle võetud enim tarkvarainsenere- ja arendajaid, kuid järjest rohkem on nõudlus kasvanud ka turundusvaldkonna spetsialistide järele.

Deeli statistika põhjal saab öelda, et Eesti inimesi palgatakse enim kaugtööd tegema Kanada ja USA ettevõtete heaks, kus meie talentide ametikohtadeks kaupleja, statistik, tarkvarainsener ja -arendaja, tootejuht ning sisulooja.

2022. aasta teises pooles šokeeris kõiki juhtivate tehnoloogiafirmade suured koondamislained. Ülemaailmselt on koondamised tõusnud 107% ja siin on enim saanud kannatada just tarkvaraarendajad.

Kui eelnevatel aastatel on palga väljamaksed krüptos tõusutrendis olnud, siis möödunud aastal see nii ei olnud. Krüptovaluuta väljamaksed langesid aastal 2022 5% võrreldes aasta algusega. Eesti töötajad eelistavad saada palka eurodes (60,2%), kuid ka USA dollar tõestas oma tugevust ning nii tõusid väljamaksed dollarites lisaks globaalselt ka eestlaste seas (kuni 35,9%). 3,9% palgast võtsid Eesti inimesed välja ka erinevates krüptovaluutades.