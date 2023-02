Freedom Holding Corp. omandab investeerimispanga Maxim Group, et laiendada oma kohalolekut USA-s

Omandamine võimaldab Freedom Holding Corp. ettevõttel oluliselt laiendada oma kohalolekut kapitaliturgudel, samuti suurendab osaluse võimekust investeerimispanganduses ja analüüsides. Tehing on kooskõlas holdingfirma rahvusvahelise laienemisstrateegiaga, mille üheks osaks oli 2020. aastal New Yorgi börsi (NYSE) liikme USA maakleri Prime Executionsi omandamine.

Maxim Group on juhtiv investeerimispank, mille peakorter asub New Yorgis ja mis pakub laia valikut investeerimispanganduse teenuseid kasvavatele innovatsioonipõhistele ettevõtetele üle maailma. 2002. aastal asutatud grupp on registreeritud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonis maakler-diilerina ning on NASDAQ aktsiaturu, finantsasutusti reguleeriva asutuse (FINRA) ja teiste organisatsioonide liige.