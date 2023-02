Selgus Läti börsiettevõtte ülevõtupakkumise hind

„BaltCapi juhitud fond on olnud HansaMatrixi väikeosanik enam kui 4 aastat, mille käigus on meil olnud võimalus lähemalt jälgida ettevõtte arengut. Erakapitaliinvestorina soovime aidata kohalikel potentsiaalikatel ettevõtetel kasvada juhtivateks ärideks nii Baltikumis kui väljaspool meie regiooni,“ ütles BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks.

„Leiame, et HansaMatrixil on paremad võimalused kasvamiseks ja äripotentsiaali realiseerimiseks, kui ettevõtte senine omandistruktuur konsolideeritakse ning selle käigus tekib ettevõttele üks enamusosanik. Usume, et meie pakutav ühe aktsia ostuhind on HansaMatrixi senistele investoritele atraktiivne, kuna pakume aktsia 2022. aasta lõpu kauplemishinnast 22% ja 16. veebruari aktsiahinnaga võrreldes 12% kõrgemat hinda,“ ütles BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks.