Armastatud automargi kättesaadavus väheneb peagi veelgi. Uute autode maailm on muutumises

Keskmine Mercedese hind jõudis eelmisel aastal 72 900 euroni, mis on võrreldes 2019. aastaga lausa 43-protsendiline kasv. See läheb kokku autotootja uue suunaga, milleks on tippmudelitele keskendumine. Teiste seas hakatakse rohkem tootma S-klassi sedaane. Seda kõike selleks, et kasumit maksimeerida. Ei ole kaugel aeg kui madamala hinnaklassiga mudelid üldse kaduda võivad.